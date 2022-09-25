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خلال لقائه المنفي.. كوروشي يؤكد على دعم الأمم المتحدة للاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي، ” محمد المنفي “، أمس السبت بنيويورك، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 77، المجري “تشابا كوروشي”“.

وقام المنفي بتهنئة الرئيس، للمجري “تشابا كوروشي”، لتولي بلاده رئاسة الجمعية العامة في دورتها الحالية..

كما تناول اللقاء، آخر التطورات التي تشهدها ليبيا، وخاصة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني..

واستعرض اللقاء، خطوات المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه منذ بداية عمله، وأكد “تشابا كوروشي”، دعم الأمم المتحدة للاستقرار في ليبيا من خلال انتخابات حرة وشفافة..

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صحيفة الساعة 24

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