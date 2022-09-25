عقيلة صالح لـ«مُمثلي بعض الأحزاب»: علينا تحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، بمكتبه في مدينة القبة، مساء السبت، عددًا من مُمثلي الأحزاب السياسية من مختلف أنحاء ليبيا.

وتناول اللقاء، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ومساعي مجلس النواب، لإنهاء الأزمة الراهنة، وما يبذله رئيس مجلس النواب والمجلس من مساعي حثيثة لإنهاء هذه المرحلة عبر الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي وتحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

كما استمع رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” إلى مختلف الآراء من مُمثلي الأحزاب السياسية من مختلف أنحاء الوطن ورؤيتهم للأوضاع الراهنة وسُبل الوصول بالبلاد إلى ما يطمح إليه الليبيين بإجراء الانتخابات والعبور بالبلاد إلى مرحلة من الاستقرار والسلام لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن لتنطلق عجلة التنمية والبناء.