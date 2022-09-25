عمران: قرار المحكمة العليا بتفعيل الدائرة الدستورية “صائب” 

أخبارليبيا24- خاص

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بتفعيل الدائرة الدستورية بعد توقف ما يقارب السبع سنوات صائباً لمساهمته الأكيدة في حل الخلافات وإنهاء الجدل القانوني المستعر حول مسائل عديدة.

وأوضحت عمران في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن هذا القرار سيقضي على العبث التشريعي لمجلسي النواب والدولة وسيوقف التلاعب بالمسار الدستوري.

وأشارت إلى أن القرار سيفرض سيادة القانون وهيبة القضاء وتأكيد عدم دستورية أي نص لا يستند لدعائم دستورية.

وأضافت، أن قرار رئيس مجلس النواب القاضي بإنشاء محكمة دستورية بالمخالفة لنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي هو استمرار لخلط الأوراق وتعميق الأزمة في ليبيا كلما حانت بارقة أمل لحلحلتها بدأ بالتدخل في أعمال السلطة القضائية.

وأكدت أنها خطوة استباقية للأحكام التي ستصدر من الدائرة الدستورية في الدعاوى المحجوزة للحكم في أكتوبر المقبل وهذا سيسهم في خلق سلطة قضائية موازية، وهو بغض النظر عن مخالفته للوثائق الدستورية النافذة بكل المقاييس فهو مؤشر خطير على الاتجاه نحو المزيد من الانقسامات والتجاذبات التي ستكون قانونية إضافة لكونها سياسية.