ليبيا الان

لحماية المهنة من الدخلاء عليها.. الرقابة على الأغذية والأدوية يشارك في مؤتمر لأطباء التجميل

تم النشر منذُ 39 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 انطلق أمس السبت المؤتمر الأول لمنظمة الوفاء لأطباء التجميل تحت شعار “معايير الجودة في الخدمات الصحة التجميلية”

وبحسب منشور لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبر صفحته الرسمية بفيسبوك ، قال فيه أن المؤتمر جاء بحضور كل من عضو لجنة الصحة بمجلس النواب . وهيئة التأمين الطبي.

ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية. بالإضافة لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي. ومجلس التخصصات الطبية ومجلس المسؤلية الطبية .

وكانت مشاركة المركز في ورشة عمل بعنوان (تعزيز الدور الرقابي والتوعوي في مجال الصحة التجميلية) .

وبشأن ورش العمل الخاصة بممارسات التجميل واشتراطات ممارسات الطب التجميلي، ومعايير جودة الخدمات في الصحة التجميلية بكل فروعها، من مستحضرات طبية وتجميل الجراحي والغير جراحي وتجميل النسائي الطبي  ، فقد ألقاها مجموعة من الدكاترة و الاختصاصيين.   

واختتم المؤتمر بالتوصيات التي بدورها تنظم وتحمي هذه المهنة من الدخلاء عليها.

الوسوم

الرقابة على الأغذية والأدوية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك