الأرصاد: البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على الساحل الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج غدًا.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

• السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج غدًا.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر 29 درجة مئوية.