بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 25 سبتمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 25 سبتمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس معتدل هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا بينما تسجل الحرارة ارتفاع يوم الغد على المناطق الغربية

يشمل يوم الثلاثاء مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت وبداية من مساء يوم الثلاثاء تتكاثر السحب مجدداً على أغلب المناطق.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29- 33)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق ثم تنخفض بدايةً من مساء الثلاثاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً خاصةً على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجياً من مساء الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-32)مْ، ولا تتجاوز (24)مْ على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاع من مساء يوم الغد.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-37)مْ على اغلب المناطق، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-40)مْ، ولاتتجاوز (34)مْ على الواحات.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:57).

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