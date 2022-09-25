مركز الأرصاد الجوية يتوقع طقسًا معتدلا على أغلب المناطق 

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، أن يكون الطقس معتدلًا هذا اليوم على أغلب المناطق.

وأضاف المركز أن الطقس يشهد تكاثرًا للسحب من حين لآخر هذا اليوم على المناطق الساحلية الممتدة من مصراته إلى أقصى الساحل الشرقي قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال والوسط تتراوح مابين (26 – 33) مْ، وعلى مناطق الجنوب مابين (35 – 39) مْ ولا تتجاوز (24) مْ على مناطق الجبل الأخضر.

وذكر أنه من المتوقع ان تؤثر كتلة هوائية ساخنة نسبياً يوم الغد على المناطق الغربية تسبب في ارتفاع درجات الحرارة ويمتد تأثير الكتلة الساخنة ليشمل يوم الثلاثاء أغلب مناطق الشمال الشرقي.

وأفاد أن تأثير هذه الكتلة الساخنة سريع حيث تبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجياً على مناطق الشمال الغربي بدايةً من مساء يوم الثلاثاء مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة.

وأشار مركز الأرصاد الجوية إلى أن التراجع في درجات الحرارة يشمل يوم الأربعاء أغلب المناطق.