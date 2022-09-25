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بشير السويحلي: شوارع طرابلس تغرق بمياه الأمطار منذ النظام السابق فلا تستغربوا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال بشير السويحلي، نجل عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الاستشاري السلبق، إن شوارع طرابلس تغرق بمياه الأمطار منذ النظام السابق فلا تستغربوا، وفق قوله.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “الغريب هو الاستغراب من غرق شوارع طرابلس بعد الأمطار؟؟!.. أنا اللي نتذكره أن هذا للأسف قاعد يصير في طرابلس، كل شتاء من سنة 1989 حتى الآن” وفق تعبيره.

وتابع قائلًا: “شبكة تصريف الامطار في طرابلس قديمة ومتهالكة منذ أعمال شركة المقاولون العرب المصرية في السبعينات وتحتاج إلى مشروع ضخم لبناء شبكة جديدة تفي بالاحتياجات الحقيقية للشوارع الرئيسية والفرعية”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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