المنفي ورئيس الاتحاد الإفريقي يبحثان دعم المصالحة في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 September, 2022

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، “موسي فكي”، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء تناول دعم مفوضية الاتحاد الإفريقي الدائم لتحقيق مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة الاستقرار.

وأكد المنفي على دور ليبيا الريادي والتاريخي في تأسيس الاتحاد الإفريقي، مثمناً جهود رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وحرصه لدعم المسار السياسي من خلال حضور الملف الليبي في كل القمم الإفريقية.