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بورايقة لـمعطّلي الانتخابات: “منظركم مُثيرٌ للاشمئزاز”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

هاجم المحلل السياسي الليبي فيصل بورايقة، مُعطِّلي إجراء الانتخابات في ليبيا، قائلًا: “منظركم أصبح مُثيرًا للاشمئزاز” وفق تعبيره.

وأضاف بورايقة عبر “فيسبوك”: ” لماذا لا تريدون الانتخابات، الأمر مؤسف، السلطات التنفيذيه غير شرعية و مُغتصبة لحق الناس فى الاختيار” مطالبًا بمنح الشعب حقه في الانتخاب على كافة المستويات في البلاد.

وتابع: “البدعة الأخرى هى أنه على كل من يطمح فى الوظيفة العامه الحصول على نموذج تزكية من المشايخ و أسر الشهداء و الحكماء، و كأن رأي العامة و الشعب لاينظر إليه، و هذا يتكرر بكثرة فى البلديات”.

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#الأزمة الليبية الانتخابات البلديات السلطة التنفيذية فيصل بورايقة ليبيا

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الوطن الليبية

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