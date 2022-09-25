بورايقة لـمعطّلي الانتخابات: “منظركم مُثيرٌ للاشمئزاز”

الوطن| رصد

هاجم المحلل السياسي الليبي فيصل بورايقة، مُعطِّلي إجراء الانتخابات في ليبيا، قائلًا: “منظركم أصبح مُثيرًا للاشمئزاز” وفق تعبيره.

وأضاف بورايقة عبر “فيسبوك”: ” لماذا لا تريدون الانتخابات، الأمر مؤسف، السلطات التنفيذيه غير شرعية و مُغتصبة لحق الناس فى الاختيار” مطالبًا بمنح الشعب حقه في الانتخاب على كافة المستويات في البلاد.

وتابع: “البدعة الأخرى هى أنه على كل من يطمح فى الوظيفة العامه الحصول على نموذج تزكية من المشايخ و أسر الشهداء و الحكماء، و كأن رأي العامة و الشعب لاينظر إليه، و هذا يتكرر بكثرة فى البلديات”.