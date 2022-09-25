عقيلة صالح يبحث مع ممثلي الأحزاب السياسية تطورات الأوضاع في البلاد 

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بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع عدد من مُمثلي الأحزاب السياسية من مختلف أنحاء ليبيا تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن اللقاء الذي عقد في القبة أمس السبت، تطرق إلى مساعي مجلس النواب لإنهاء الأزمة الراهنة.

وأضاف بليحق أن ممثلو الأحزاب أشاروا إلى ما يبذله عقيلة صالح من مساعي حثيثة لإنهاء هذه المرحلة عبر الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي وتحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وذكر أن رئيس مجلس النواب استمع إلى مختلف الآراء من مُمثلي الأحزاب ورؤيتهم للأوضاع الراهنة وسُبل الوصول بالبلاد إلى ما يطمح إليه الليبيين بإجراء الانتخابات والعبور بالبلاد إلى مرحلة من الاستقرار والسلام لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن لتنطلق عجلة التنمية والبناء