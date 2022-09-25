التواتي: المغفلون يعتبرون «الأوقاف والإفتاء» هما الممثل الشرعي الوحيد للإسلام

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن المغفلين يعتبرون «الأوقاف والإفتاء» هما الممثل الشرعي الوحيد للإسلام.

وقال التواتي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “المشكلة ليست في العباني ولا الغرياني، المشكلة الحقيقية في فيالق المغفلين النافعين، الذين يعتبرون أن مؤسسة الأوقاف أو مؤسسة الإفتاء هي الممثل الشرعي والوحيد للإسلام”.

وأضاف “بالتالي انتقاد سلوكها وتصرفاتها، أقوالها وأفعالها، رجالها وصبيانها، هو انتقاد للإسلام وربما حتى خروج عن الملة، وأن زبوناتهم «بدعية» شرعية، وأن انتقادنا «بدعة» غير شرعية”.