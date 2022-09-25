ضبط شخص مطلوب على ذمة قضايا تزوير في القره بوللي

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ضبط شخص مطلوب على ذمة قضايا تزوير بمنطقة القره بوللي.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى ضبط المدعو «ال،م،ال» مقيم بمنطقة القره بوللي كونه مطلوبًا لدى نيابة المدينة الجزئية على ذمة قضية تزوير تحت رقم قضية 16/ 2016، بناء على كتاب رئيس مكتب البحث الجنائي طرابلس، ونوهت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته لجهة الاختصاص.

في الوقت نفسه، تمكن أعضاء الوحدة من ضبط المدعو «م.أ.ال» والمطلوب لدى نيابة سوق الجمعة على ذمة قضية رقم 2015/25. واتُخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وجرت إحالته لجهات الاختصاص.

شخص مضبوط على ذمة إحدى القضايا عقب القبض عليه. (وزارة الداخلية)