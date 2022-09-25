بلدية بنغازي تعلن بدء الضخ التجريبي لمياه النهر الصناعي لمناطق شرق المدينة 

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أعلنت بلدية بنغازي اليوم الأحد انطلاق الضخ التجريبي لمياه النهر الصناعي للأحياء السكنية الواقعة شرق المدينة تمهيداً للإطلاق الفعلي للمشروع.

وأضافت البلدية أن هذا المشروع جاء بعد توقف دام لأكثر من 30 عاماً وعدد من العثرات طيلة فترة تنفيذه،

وأشارت بلدية بنغازي إلى أن نسبة إنجار المشروع وصلت إلى 95%، مؤكدة أنه من ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

وذكرت البلدية أن المياه ضمن المشروع تصل إلى مناطق شبنة المساكن المحيشي علي بن أبي طالب (السرتي) حي السلام اللثامة الصابري سيدي خريبيش.

وأوضحت بلدية بنغازي أنها عملت على توريد كافة المعدات الكهروميكانيكية وتركيبها عن طريق جهاز شروع النهر الصناعي بتمويل من لجنة الاستقرار بمدينة بنغازي.