الارصاد تحــذر من موجة ساخنة وارتفاع للحرارة بدءا من الغد بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 25/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد طقس معتدل هذا اليوم على أغلب المناطق مع تكاثر للسحب من حين لأخر هذا اليوم على المناطق الساحلية الممتدة من مصراته إلى أقصى الساحل الشرقي قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر, و تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال والوسط مابين ( 26 – 33 ) مْ، وعلى مناطق الجنوب مابين ( 35 – 39 )مْ ولاتتجاوز ( 24 )مْ على مناطق الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تؤثر كتلة هوائية ساخنة نسبياً يوم الغد على المناطق الغربية تسبب في ارتفاع درجات الحرارة ويمتد تأثير الكتلة الساخنة ليشمل يوم الثلاثاء أغلب مناطق الشمال الشرقي .

ووفقا للتقرير فإن تأثير هذه الكتلة الساخنة سريع حيث تبدأ درجات الحرارة في التراجع تدريجياً على مناطق الشمال الغربي بدايةً من مساء يوم الثلاثاء مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة، ويشمل التراجع في درجات الحرارة يوم الأربعاء أغلب المناطق.

والله اعـــــــــــــلم.