العلاقي: تقارير ديوان المحاسبة نُشرت للإثارة فقط

أعرب محمد العلاقي، الخبير القانوني، عن اعتقاده أن تقارير ديوان المحاسبة وملاحظاتها عن فساد حكومة عبد الحميد الدبيبة، نُشرت بهدف الإثارة فقط.

كتب العلاقي على فيسبوك: “ليس دفاعا عن الحكومة ولكن، تقارير ديوان المحاسبة أعتقد انها نشرث للإثارة فقط إذ لو أن الديوان جادا لأحال المتهمين إلى النيابه العامة وطلب رفع الحصانة عن المتهمين وأرسل نسخه لمجلس النواب الذي يفترض أنه خصص جلسة لمناقشتها لكن أن تنشر التقارير على وسائل التواصل الاجتماعي اعتقد انه قصدبها الاثارة فقط”.

واختتم العلاقي قائلاً: “نأمل أن يتضمن تقرير الديوان لسنة 2022 تفصيل لدعم مسابقة اجمل قط ومدى مشروعيته” على حد تعبيره.