غلوب تروتر: بقاء ليبيا من دون انتخابات رئاسية وتشريعية يهدد مستقبل أبنائها

ليبيا – لخص تقرير تحليلي واقع حال ليبيا منذ عهد العقيد الراحل القذافي المرتفعة مستويات المعيشة فيه وحتى الدمار والتدخلات الخارجية المتعددة الحالية في البلاد.

التقرير الذي نشره موقع “غلوب تروتر” الإخباري الدولي وتابعته وترجمت أهم ما فيه من مضامين صحيفة المرصد، أشار إلى أن سياسات العقيد الراحل القذافي المؤدية لرفاهية ليبيا وشعبها أثارت حقد وكراهية المتطرفين والإرهابيين والمعارضين ومن خلفهم الغرب الداعم لهم.

وأضاف التقرير: إن ليبيا تحولت بعد الإطاحة الدامية بالعقيد الراحل القذافي لدولة فاشلة من دون إعادة هيكلة سياسية بعد رفض الجماعات المسلحة نزع سلاحها وشروعها مع حلفائها من الساسة في التنافس على الأراضي والسيطرة على المؤسسات الوطنية الجديدة الهشة في البلاد.

وأكد التقرير غياب السلطة المركزية القادرة على إدارة مناطق ليبيا الـ3 الشرق والغرب والجنوب بعد العام 2011، ما قاد إلى تعريضها إلى مزيد من عدم الاستقرار على يد الإرهابيين ممن استغلوا تفشي البطالة في صف الشباب لتجنيدهم في تنظيمات “القاعدة” و”داعش” وأنصار الشريعة” الإرهابية.

وتابع التقرير: إن العدد الكبير من هؤلاء لم تعد لديهم الرغبة بعد أن اكتسبوا خبرة قتالية للعودة إلى الحياة المدنية في ظل الآفاق الاقتصادية المحدودة. مؤكدًا في ذات أن تدفق الإرهابيين الأجانب قاد إلى استمرار العنف الذي تتم تغذيته عبر أطراف وقوى خارجية.

وبين التقرير أن المصالح التجارية لتركيا في ليبيا ورغبتها في زيادة قوتها في البحر الأبيض المتوسط وتوسيع نفوذ جماعة الإخوان وأقطاب الإسلام السياسي جعلتها تمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومن بعده حكومة تصريف الأعمال بالسلاح والدعم بكافة أشكاله.

وأضاف التقرير: إن الولايات المتحدة احتفظت بدورها الحذر في التدخل في الشأن الليبي، في وقت ساهمت فيه الحكومة المصرية إلى جانب دول إقليمية أخرى في دعم جهود ليبيا للتخلص من سطوة الإخوان والإسلام السياسي. مشيرًا إلى أن بقاء البلاد من دون انتخابات رئاسية وتشريعية يهدد مستقبل أبنائها.

