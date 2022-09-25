المريمي: وجود المليشيات والمرتزقة سيؤدي إلى تقسيم ليبيا

الوطن| رصد

دعا المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إلى حل المليشيات المسلحة وإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

المريمي وفي تصريحات صحفية، لفت إلى أن هذه المجموعات والمرتزقة، أكبر قوة قاهرة في ليبيا أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ورأى المريمي أن الحل يكمن في حل هذه المليشيات وعقد مصالحة شاملة بيم الليبيين وإصدار بيانات من كل الأطراف الليبية ترضى بنتائج الانتخابات، مبيناً أن عدم الالتزام بذلك سيؤدي إلى تقسيم البلاد.