أمن بنغازي: ضبط تشاديين سرقا سيارة من مواطن تحت تهديد السلاح

تمكن مركز شرطة النواقية، بالتعاون مع الكتيبة 302 التابعة للقوات المسلحة، من ضبط شخصين من الجنسية التشادية قامو بسلب مركبة مواطن بقوة السلاح.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “تلقينا شكوى مواطن تقدم بها لمركز شُرطة النواقية ضد شخصين مجهولين قاموا باستيقافه في الطريق وسلب مركبته نوع تويوتا هايلوكس المعروفة (بالفجعة) وقاموا بالإعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض (كمية) وتركوه على قارعة الطريق”.

وأضاف البيان “على الفور أصدر رئيس مركز شرطة النواقية العميد عبدالمنعم الدرسي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات وأعضاء الخفارة بالمركز وتم تمشيط الإختصاص بالكامل والتعميم على المركبة بكل البوابات والتمركزات الأمنية”.

وتابع “ورودت إشارة لاسلكية من الكتيبة 302 التابعة للقوات المُسلحة تفيد بضبط المطلوبين على متن المركبة التي تم سلبها من المواطن بقوة السلاح بمنطقة الجلادية”.

واستطرد “تم انتقال أعضاء المركز لمنطقة الجلادية وقامت الكتيبة 302 التابعة للقوات المُسلحة بتسليم الشخصين المطلوبين وكذلك المركبة المسلوبة لأعضاء المركز وتم الإنتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم اتضح أنهم من الجنسية التشادية واعترفوا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم للنيابة العامة لإستكمال باقي التحقيقات”.