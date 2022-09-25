مصر تؤكد أهمية خروج المرتزقة من ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 September, 2022

أكد وزير خارجية مصر سامح شكري على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل المليشيات المسلحة في مدى زمني محدد بما يسهم في استعادة ليبيا لاستقرارها المنشود.

وأضاف شكري خلال كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها ٧٧، أمس السبت استمرار مصر في دعم جهود الأشقاء في ليبيا لإنجاز الإطار الدستوري حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت على ضوء انتهاء المرحلة الانتقالية.