تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، إلى 5.22 دينار مقابل 5.23 دينار، المسجلة في ختام تعاملات السوق، السبت.

في الوقت ذاته، تراجع سعر صرف اليورو إلى 5.11 دينار مقابل 5.12 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 6.12 دينار من 6.15 دينار، حسب تجار وصفحات على مواقع التواصل.

واستقر سعر صرف الليرة التركية عند 0.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي، وهي ذاتها الأسعار المسجلة الخميس الماضي، فيما ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 207 دنانير مقابل 205 دنانير.