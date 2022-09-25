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المريمي: «المليشيات» أكبر قوة قاهرة أمام إجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، أن أكبر قوة قاهرة في ليبيا أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي المليشيات المسلحة الخارجة على القانون والمرتزقة والقوات لااجنبية.

وقال المريمي، في تصريحات صحفية له: “لابد من حل هذه المليشيات وإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد وعقد مصالحة شاملة بيم الليبيين وإصدار بيانات من كل الأطراف الليبية ترضى بنتائج الانتخابات”.

وأضاف “إذا استمر وجود المليشيات المسلحة والمرتزقة والقوات الأجنبية ولم يتم إطلاق مصالحة وطنية شاملة ولم يرض الجميع بنتائج الانتخابات، سيؤدي ذلك إلى تقسيم البلاد”.

وتابع “مصلحة الليبين في وحدة صفهم وتصالحهم”.

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صحيفة الساعة 24

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