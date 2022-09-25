السعودية: ندعم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

25 September, 2022

أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله دعم المملكة الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020م.

وجدد وزير الخارجية السعودي خلال كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين دعم المملكة الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020م، والدعوة الليبية إلى المغادرة الكاملة للقوات الأجنبية، والمقاتلين الأجانب، والمرتزقة دون إبطاء، وفقاً لقرار مجلس الأمن (2570) الصادر في عام 2021م.

وفي سياق منفصل أكد أيضا وزير خارجية مصر سامح شكري على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل المليشيات المسلحة في مدى زمني محدد بما يسهم في استعادة ليبيا لاستقرارها المنشود.

وأضاف شكري خلال كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها ٧٧، أمس السبت استمرار مصر في دعم جهود الأشقاء في ليبيا لإنجاز الإطار الدستوري حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت على ضوء انتهاء المرحلة الانتقالية.