ضبط متهم بسرقة 23 ألف دينار من سيارة بعد تحطيم زجاجها

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، ضبط شخص سرق 23 ألف دينار من سيارة في منطقة القوارشة بعد تحطيم زجاجها.

وأشار البيان إلى خروج «أعضاء التحريات بمركز شرطة القوارشة للبحث والتحري عن المركبة سالفة الذكر وتمشيط الإختصاص»، منوها إلى «التوصل لمكان وجود المركبة بإحدى المزارع بمنطقة القوارشة».

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ولفتت المديرية البيان إلى ضبط المركبة وعلى متنها أحد الأشخاص والانتقال إلى المركز»، مشيرة إلى أن الشخض «اعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة لإستكمال باقي الإجراءات».