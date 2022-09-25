بلدية بنغازي: بدء الضخ التجريبي لمياه النهر الصناعي للمناطق الواقعة شرق المدينة 

العنوان – بنغازي

أكدت بلدية بنغازي اليوم الأحد انطلاق الضخ التجريبي لمياه الشرب للأحياء السكنية الواقعة شرق المدينة من منظومة النهر الصناعي.

وأضافت البلدية أن هذا الضخ التجريبي يأتي تمهيداً للإطلاق الفعلي للمشروع الذي جاء بعد توقف دام لأكثر من 30 عاماً وعدد من العثرات طيلة فترة تنفيذه،

وأوضحت بلدية بنغازي أن نسبة إنجار المشروع وصلت إلى 95%، مشيرة إلى أن المياه ضمن المشروع تصل إلى مناطق شبنة المساكن المحيشي علي بن أبي طالب (السرتي) حي السلام اللثامة الصابري سيدي خريبيش.

وذكرت البلدية أنها عملت على توريد كافة المعدات الكهروميكانيكية وتركيبها عن طريق جهاز شروع النهر الصناعي بتمويل من لجنة الاستقرار بمدينة بنغازي.