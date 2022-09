ليبيا – علق مدير شركة الخدمات العامة طرابلس محمد إسماعيل على أزمة مياه الأمطار، بالقول: “أكثر من 50٪ من طرابلس خارج شبكة الصرف الصحي”.

إسماعيل وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أضاف:” أن ميزانية المشروعات والطوارئ موقوفة من رئيس مجلس النواب”.

