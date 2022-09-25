رئيس الوزراء الأردني يستقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي

استقبل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في مكتبه بدار رئاسة الوزراء، الأردن، اليوم الأحد، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصِّدِّيق عمر الكبير.

وأكَّد الخصاونة خلال اللِّقاء وقوف الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب ليبيا، ودعم أمنها ووحدتها واستقرارها؛ انطلاقاً من المكانة الكبيرة التي يحظى بها اللِّيبيُّون لدى الأردن.

كما أكَّد رئيس الوزراء الأردني، أهميَّة الاستثمارات الليبيَّة في المملكة والتطلُّع لتوسيعها، مشيراً إلى أنَّ الاستثمارات الليبيَّة كانت على الدَّوام نموذجاً حيَّاً للاستثمار النَّاجح والمستدام.

بدوره، أشاد الكبير بمواقف الأردن، قيادةً وحكومةً وشعباً، الدَّاعمة لأمن ليبيا واستقرارها، معرباً عن تطلُّعه للاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية، سيما في المجالات الماليَّة والمصرفيَّة.

كما أكَّد الحرص المستمر على تشجيع الاستثمار في الأردن؛ نظراً لما تتمتَّع به المملكة من بيئة جاذبة وحوافز وأدوات فاعلة لحماية الاستثمارات.