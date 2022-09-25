بودوارة: سنعقد مؤتمراً لسيدات ليبيا من أجل إنقاذ الوطن

قال أشرف بودوارة، منسق المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا، إن «المؤتمر» يعتزم عقد المؤتمر الأول لمبادرة سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن “مؤتمر المرأة الليبية“ وسيكون المؤتمر على مستوى ليبيا كُلها.

أضاف في بيان: “على السيدات اللواتي يرغبن في الحضور نرجو التواصل حصرياً مع الصفحة الرسمية المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الإستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا والصفحة الرسمية مبادرة سيدات ليبيا لإنقاذ الوطن فقط لاغير إلى أن يتم الاعلان عن اسماء وارقام السيدات في اللجنة التحضيرية للمبادرة ومكان وتوقيت المؤتمر “.