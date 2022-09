ليبيا – طمأن مدير مكتب الإعلام والتوعية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي محمد كريم المواطنين بأن الطرق الغارقة بسبب مياه الأمطار، قد جرى فتحها، باستثناء التي تعاني من تهالك البنية التحتية.

كريم وفي تصريح لشبكة “لام”، أوضح أن قلة الإمكانات وسرقة أغطية تصريف مياه الصرف الصحي من أهم المعوقات التي تواجه الشركة في أداء مهامها، بالإضافة إلى عدم وعي المواطنين واهتمامهم بالنظافة العامة، وفق وصفه.

وأكد مخاطبة الشركة لصناع القرار بمتابعة العقود المبرمة سابقًا بشأن استحداث واستكمال وتطوير البنية التحتية.

وصرح مدير مكتب الإعلام أن الجهات المعنية لم تقم حتى اللحظة بتنفيذ وعودها التي قدمتها لتحسين وضع الشركة وصرف مستحقات موظفيها.

Shares

The post شركة المياه والصرف الصحي: قلة الإمكانات وسرقة أغطية تصريف المياه من أهم المعوقات التي تواجهنا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية