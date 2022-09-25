غلوب تروتر: تحقيق القذافي الرفاهية لشعبه أثار حقد المتطرفين تجاه ليبيا

نشر موقع غلوب تروتر الإخباري الدولي تقريرًا تحدث عن سياسات العقيد الراحل معمر القذافي أدت لرفاهية الشعب الليبي مما أثار حقد وكراهية المتطرفين والإرهابيين والمعارضين ومن خلفهم الغرب الداعم لهم.

وقال التقرير، إن ليبيا تحولت بعد الإطاحة الدامية بالعقيد القذافي لدولة فاشلة، وذلك بعد رفض الجماعات المسلحة نزع سلاحها وتنافسها على الأراضي والسيطرة على المؤسسات الوطنية الجديدة الهشة في البلاد.

وأشار التقرير إلى غياب سلطة مركزية قادرة على إدارة المناطق الليبية حيث الشرق والغرب والجنوب بعد العام 2011، ما قاد إلى تعريضها إلى مزيد من عدم الاستقرار على يد الإرهابيين ممن استغلوا تفشي البطالة في صف الشباب لتجنيدهم في تنظيمات “القاعدة” و”داعش” وأنصار الشريعة” الإرهابية.

وأوضح التقرير أن عددًا كبيرًا من هؤلاء لم تعد لديهم الرغبة بعد أن اكتسبوا خبرة قتالية للعودة إلى الحياة المدنية في ظل الآفاق الاقتصادية المحدودة، غير أن تدفق الإرهابيين الأجانب قاد إلى استمرار العنف الذي تتم تغذيته عبر أطراف وقوى خارجية.

أما عن الشق التركي، بين التقرير أن المصالح التجارية التركية في ليبيا ورغبتها في زيادة قوتها في البحر الأبيض المتوسط وتوسيع نفوذ جماعة الإخوان وأقطاب الإسلام السياسي جعلتها تمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومن بعده حكومة تصريف الأعمال بالسلاح والدعم بكافة أشكاله.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة احتفظت بدورها الحذر في التدخل في الشأن الليبي، في وقت ساهمت فيه الحكومة المصرية إلى جانب دول إقليمية أخرى في دعم جهود ليبيا للتخلص من سطوة الإخوان والإسلام السياسي.