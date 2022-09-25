الرقابة الإدارية توجه اتهاما إلى 554 شخصا في قضايا المال العام

أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، اليوم الأحد، التحقيق والتصرف في 204 قضايا تخص المال العام وتوجيه اتهام إلى 554 متهمًا في مخالفات جرت في 2021 وما قبلها، لافتا إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال الفترة من أول يناير إلى أول ديسمبر 2021 بلغ 216 قضية.

وقال الشنطي خلال مؤتمر صحفي له بشأن جميع القطاعات التابعة لحكومية الوحدة الوطنية العام 2021، “إنه جرى اتخاذ إجراءات بشأن 39 قضية خلال العام 2020”.

ولفت الشنطي إلى أنه جرى إحالة 55 متهمًا إلى المحاكم الجزئية في 21 قضية، و327 شخصًا إلى المجالس التأديبية في 121 قضية، و25 متهمًا إلى مجلس التأديب الأعلى في 22 قضية.

وأكد الشنطي إحالة 47 متهمًا إلى المجالس التأديبية المختصة في 14 قضية عدا القضايا التي جرى حفظها 27 قضية، و6 قضايا لم يجر معالجتها إدرايًا.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن إجمالي العدد 120 ملف قضية جرى مباشرة التحقيق فيها في فروع الهيئة.

وأشار الشنطي إلى أنه من ضمن المخالفات الإدارية التي جرى ضبطها وإحالتها، هي التقصير في حفظ صيانة المال العام، والتزوير في الوثائق الرسمية، واستخدام المال العام في الأغراض غير المخصصة له، واستخدام العضويات المزورة، واختلاس الأموال العامة، وإساءة استخدام سلطات الوظيفة، والإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية، والتصرفات الخاطئة التي يترتب عليها صرف أموال عامة في غير وجه حق.

وأشار الشنطي إلى أن عرض تقرير الهيئة عبر الإعلام ليس تشهيرًا بالجهاز التنفيذي للدولة أو ليجري استغلاله لمصالح ومآرب وإنما نشره التزام بمبدأ الشفافية رغم كل الصعوبات السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد.

أوضح الشنطي أن تأخر تقرير العام 2021 كان مرده لمعوقات فنية، ولكن أحالت الهيئة نسخة من التقرير إلى السلطة التشريعية في أغسطس الماضي لتبدي رأيها فيه.

ويأتي تقرير هيئة الرقابة الإدارية بعد أيام قليلة من صدور تقرير ديوان المحاسبة متضمنًا أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها.