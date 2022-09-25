عضو صياغة الدستور: جيوبنا أصبحت خاوية أمام سرقات المال العام

قال ضو المنصوري، عضو الهيئة التأسيسية لمشروع صياغة الدستور، إن “السرقات التي يقوم بها ذوي الياقات البيضاء في حكومة الوحدة الوطنية حسب ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من مبالغ مالية مليونية ناتجة عن تكدس الفائض النقدي الذي انتجه فارق السعر للدولار الذي دفعه المواطن الليبي”.

أضاف في تدوينة بفيسبوك: “بالتالي، المال المسروق هو من جيوبنا التي أصبحت خاوية في ظل حكومة تفتقر الي ترسيخ العدالة لأن هذه السرقات وردت في تقارير سابقة ولم يتم محاسبة الجناة لأسباب حسابات سياسية طالت كل شي من أعلى الهرم الي اسفله ولن استنى منكم أحدا” وفق تعبيره.