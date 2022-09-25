رسميا.. أبورزيزة يتسلم مهام رئاسة المحكمة العليا من الحافي

تسلم المستشار عبدالله محمد أبورزيزة مهام منصبه رئيسًا للمحكمة العليا، اليوم الأحد. جاء ذلك خلال مراسم تسليم وتسلُّم من المستشار محمد القمودي الحافي بمقر المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس.

وفي منتصف هذا الشهر، قرر مجلس النواب، في جلسته الرسمية التي عُقِدت في بنغازي، تعيين المستشار عبدالله أبورزيزة، رئيسًا للمحكمة العليا، ونشر الناطق باسم مجلس النواب اليوم الأحد، صورة ضوئية من قرار تعيين أبورزيزة بمنصبه.

ويوم الخميس قبل الماضي، قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن رئيس المحكمة العليا المكلف من قبل المجلس أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم في القبة.

وفيما يلي نص محضر التسليم والتسلُّم، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه:

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر تسليم واستلام

بعون الله وقدرته وبمقر المحكمة العليا بطرابلس جرى اليوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022م،‏ وبحضور المستشار/ محمد القمودي الحافي – رئيس المحكمة العليا.

وحضور المستشار/ عبدالله محمد أبورزيزة – الرئيس المكلف من مجلس النواب.

بموجب القرار رقم (5) لسنة 2022م،‏ الصادر بتاريخ 2022/9/15م، لرئاسة المحكمة العليا، وبحضور عدد من المستشارين وعدد من أعضاء نيابة النقض بالمحكمة.

ويعد الاطلاع على محضر حلف اليمين الذي أداه المستشار المكلف أمام مجلس النواب المستشار/ عبدالله محمد أبورزيزة، قمت أنا المستشار/ محمد القمودي الحافي بتسليم مهام عملي في إدارة رئاسة المحكمة العليا للأستاذ المستشار/ عبدالله محمد أبورزيزة.

ومنذ هذا اليوم يتولى بموجب هذا المحضر المستشار المكلف إدارة المحكمة.

وبصفتي ترأست المحكمة منذ أكثر من خمس سنوات فإنني أتمنى للسيد المستشار/ عبدالله محمد أبورزيزة التوفيق والسداد لما فيه خير المحكمة العليا والقضاء.

كما تمنى الأستاذ المستشار المكلف لرئيس المحكمة المنتهية ولايته جميل العرفان

والشكر والتقدير لما قدمه للمحكمة العليا والقضاء الليبي؛ فحضوره وتواجده اليوم للتسليم ينم عن مظهر حضاري يزيد من قدره ومكانته لدينا جميعًا.

هذا وقد تم تكليف السيد المستشار/ الأمين العام بإعداد جرد متكامل لمحتويات المحكمة والموقف المالي والعرض على السيد رئيس المحكمة للإطلاع بالخصوص.

والسلام عليكم.

توقيع المسلم

المستشار/ محمد القمودي الحافي

توقيع المستلم

المستشار/ عبدالله محمد أبورزيزة