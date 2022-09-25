مصدر: تصفية أحد العناصر المتطرفة الهاربة من درنة في العاصمة طرابلس 

العنوان – طرابلس

أكد مصدر مطلع اليوم الأحد تصفية أحد العناصر المتطرفة الهاربة من مدينة درنة على يد مسلحين في مدينة طرابلس.

وأضاف المصدر أن مسلحين أقدموا على تصفية محمد حسين ارقيق الملقب “دادي” أثناء تواجده في طرابلس بحكم الإقامة بها بعد هروبه من مدينة درنة منذ 2018.

وأوضح المصدر أن المتطرف من مواليد 2001 ومن سكان مدينة درنة، كانت بدايته ضمن مجموعه المدعو الإرهابي أمين كلفه.

وأشار المصدر إلى أن ارقيق انتقل بعد تركه مجموعة كلفة إلى تنظيم “أنصار الشريعة” وليلتحق بتنظيم “شورى شباب الإسلام” ولينتهي به مغدورًا في طرابلس.