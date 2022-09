حسني بي: ذاهبون إلى إلغاء الدعم وليس الاستبدال.. وأسعار المحروقات والكهرباء ستعدل عالميًا

ليبيا – أكد رجل الأعمال حسني بي أنه ضد إلغاء الدعم، قائلًا: “طالبت لسنوات وحتى قبل عام 2011 باستبدال الدعم نقدًا”.

حسني بي وفي تصريحات نقلتها صحيفة “صدى”، أوضح أن استبدال الدعم هو إعطاء مبلغ مالي لكل مواطن ليبي وتعديل الأسعار عالميًا فيما يخص الكهرباء والمحروقات، مضيفًا: “اليوم وللأسف الشديد أرى أن كل هذه المناشدات والتوعويات التي قمت بها بدأت تتلاشى، ونحن ذاهبون إلى الإلغاء وليس الاستبدال وهذا ما أرفضه.

وأردف: “الإلغاء هو أن ترتفع أسعار المحروقات وأسعار الكهرباء ولا يعطى المواطن أي تعويض (وللأسف هذا ما نحن قادمون إليه) .

وكشف بأن الأسابيع الماضية قامت الحكومة برفع تعريفة الكهرباء 400% و 750% ومن ثم تراجعت في قرارها (بسبب قرب صدور تقرير ديوان المحاسبة) وكان ذلك هو الإلغاء الجزئي الدعم.

حسني بي ختم أشار إلى مطالبته السابقة منذ سنوات بعدالة التوزيع،مختتمًا: “رغم أن فكري رأسمالي إلا هنا أنا اشتراكي أكثر من الذي يدعون الاشتراكية“.

