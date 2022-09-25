لنقي: هيبة الدولة لن تعود إلا بجيش قوي وأجهزة أمنية موحدة

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، أن المجتمع الدولي إن كان جاداً في خلق حالة من الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، فعليه عليه العمل والإسهام الفعلي في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية دون تأخير.

وشدد لنقي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن تعزيز هيبة الدولة المفقودة منذ أكثر من عشر سنوات لن تعود إلا بجيش قوي موحد وأجهزة أمنية موحدة؛ أما عكس ذلك فإنه ذر للرماد في العيون.

وقال إن البيان الأمريكي الأوروبي المشترك لا يمكن فهمه على أنه طلب بتشكيل هيئة تنفيذية يوكل إليها تنفيذ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقدر ما يفهم منه أن المتنافسين على السلطة لا يمكن لهما إجراء الانتخابات لعدم قدرة أي منهما على بسط سلطاته على جميع أنحاء البلاد.

ووفق وجهة نظر لنقي، فإن إيجاد بديل للحكومتين المتنافستين على السلطة لن يتأتى إلا بتخلي الدول الأجنبية المتدخلة في الشأن السياسي الليبي عن دعمهم لهما.