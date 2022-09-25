نورلاند: الدبيبة وباشاغا لا يستطيعان إدارة البلاد

قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلَّف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، المتنافسين على السلطة، لا يمكنهما إدارة البلاد، مشدداً على “ضرورة الاتفاق على حكومة شرعية، تأتي عبر انتخابات”.

وحول تنامي دور الميليشيات في ليبيا، قال نورلاند إنّ “من المهم عدم استبعاد فكرة فرض العقوبات على تلك الميليشيات عندما يستدعي الأمر”، مضيفاً أنّ “المجتمع الدولي بأسره يأخذ ذلك في الحسبان”.

وأكد نورلاند أنّ “الميليشيات مظهر لمشاكل ضمنية، ويجب عدم تحويل عوائد النفط إليها”، مشيراً إلى “الحاجة إلى التركيز على (حل) المشاكل الضمنية السياسية للوصول إلى الانتخابات، حتى لا يكون لتلك الميليشيات الدور الذي لها اليوم”.