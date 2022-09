ليبيا – قال وزير النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال محمد عون إنهم وجّهوا المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة استكشاف المزيد من مناطق الدولة الليبية البحرية والبرية، إضافة إلى تطوير الاكتشافات النفطية والغازية.

عون وفي تصريح لصحيفة “صدى الاقتصادية”، خلال معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة، أوضح أن هذا المعرض هو دعوة للشركات الأجنبية والعربية لبدء الاستثمارات في ليبيا، ولتشجيع المستثمرين الأجانب لرؤية الواقع الليبي وما وصل إليه قطاع النفط من تطور.

وأضاف عون أن الإنتاج في نهاية عام 2022 سيكون قريبًا من الإنتاج اليومي الحالي للنفط الخام وهو مليون و200 ألف برميل يوميًا.

Shares

The post عون: الإنتاج في نهاية عام 2022 سيكون قريبًا من مليون و200 ألف برميل يوميًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية