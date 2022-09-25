قشوط: الليبيون لن يتحملوا أكثر .. والجيش يعد القوة الأكبر في ليبيا

الوطن| رصد

في وقت يحذر خبراء من استمرار الوضع الحالي في ليبيا، وأن النتيجة الحتمية للانسداد السياسي وتردي الوضع الاقتصادي تتمثل في انفجار شعبي غير مسبوق، قال المحلل السياسي، محمد قشوط إن الليبيين لن يتحملون بقاء الوضع على ما هو عليه.

وأضاف قشوط، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن جميع الخيارات أصبحت متاحة خاصة بعد تقرير ديوان المحاسبة وما حمله من ملاحظات، وأن تعنت حكومة الدبيبة بشأن تسليم السلطة يعيد مشهد حكومة السراج للواجهة، والذي ترتب عليه العديد من المصاعب الاقتصادية التي لا يمكن تحملها مرة ثانية.

وبشأن تصريحات الدبيبة عن الانتخابات وضرورة إجرائها، أكد قشوط أنها للاستهلاك الإعلامي فقط، وأن الأخير يعي أن إتمام العملية تعني خروجه من المشهد.

ورأى قشوط أن الأنظار تتجه اليوم للقوات المسلحة والمشير خليفة حفتر، خاصة أن الجيش يعد القوة الأكبر في ليبيا، ومن لديه القدرة على خوض الحرب، إن كانت ضرورية لتحرير طرابلس، والمنطقة الغربية.

ودعا قشوط “حكومة باشاغا” للتنسيق مع القوات المسلحة لتوحيد الجهود إذا كانت لديها رغبة في أن تفرض نفسها في كامل ليبيا.