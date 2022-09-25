أونيس: من هم في السلطة اليوم فرطوا في تضحيات “البنيان المرصوص”

أعرب حسن أونيس، وكيل وزارة الثقافة بحكومة فائز السراج المنتهية ولايتها، عن حزنه لعدم وجود اهتمام شعبي واعلامي بمحاكمة عناصر داعش في مصراتة.

كتب قائلًا على فيسبوك: “لا تنسوا دماء شهدائكم، فكم هو مؤسف اليوم أن تمر محاكمة من بقى حياً من تنظيم داعش الذي هزمته البنيان المرصوص شر هزيمة، أن تمر مرور الكرام !!، اليوم يقف أمام القضاء في مصراتة كل هؤلاء الظلمة الخوارج الذين فكروا يوما في تدمير قيمنا الإسلامية العظيمة بأفكارهم المتطرفة، لكن للآسف بدون اهتمام شعبي ولا حتى اعلامي وكأن من سقط من أبنائنا في هذه الملحمة الوطنية التاريخية ليسوا ابنائنا”.

وتابع قائلًا: “هل لهذه الدرجة تستخفون بتضحيات الرجال لمجرد اختلافات سياسية؟ .. هذا تأكيد جديد على أنه لا هم لكم إلا مواقعكم وماتكسبون، ورحم الله شهداء البنيان المرصوص والعزة والملك لله”.