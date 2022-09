بادي: الوجوه تتغير لكن المخطط واحد.. وسنبدأ نضالنا السلمي

ليبيا – زعم آمر لواء الصمود المعاقب دوليًا صباح بادي وجود مؤامرة وصفها بـ “الكبيرة” تحاك ضد ليبيا، قائلًا: “تتغير الوجوه لكن المخطط واحد،نحن أحرار وسنبدأ النضال”.

بادي وفي كلمة له خلال وقفة لبضعة أشخاص بميدان الشهداء طرابلس بعنوان “الانتخابات هدفنا والعدل أساس ثورتنا” تابعتها صحيفة المرصد، قال: “المؤتمر الوطني بقاياه الحقراء الموجودين في المجلس الأدنى وليس الأعلى، ومجلس النواب الحقير الذي باع ليبيا”.

وأضاف بادي: “سنبدأ النضال وإن شاء الله هو نضال سلمي، لكن الشعب يجب أن يتحرك، فهؤلاء الخونة سيبيعون أرضنا للأعداء”.

