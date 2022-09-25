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بادي: الوجوه تتغير لكن المخطط واحد.. وسنبدأ نضالنا السلمي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم  آمر لواء الصمود المعاقب دوليًا صباح بادي وجود مؤامرة وصفها بـ “الكبيرة” تحاك ضد ليبيا، قائلًا: “تتغير الوجوه لكن المخطط واحد،نحن أحرار وسنبدأ النضال”.

بادي وفي كلمة له خلال وقفة لبضعة أشخاص بميدان الشهداء طرابلس بعنوان “الانتخابات هدفنا والعدل أساس ثورتنا” تابعتها صحيفة المرصد، قال: “المؤتمر الوطني بقاياه الحقراء الموجودين في المجلس الأدنى وليس الأعلى، ومجلس النواب الحقير الذي باع ليبيا”.

وأضاف بادي: “سنبدأ النضال وإن شاء الله هو نضال سلمي، لكن الشعب يجب أن يتحرك، فهؤلاء الخونة سيبيعون أرضنا للأعداء”.

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صحيفة المرصد الليبية

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