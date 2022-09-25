تأجيل محاكمة عناصر من تنظيم داعش لنهاية الشهر المقبل

الوطن|رصد

أعلنت محكمة الاستئناف العليا بمصراتة عن تأجيلها لمحاكمة عناصر تنظيم “داعش” إلى 2022/10/30، وذلك بعد جلسة عُقدت بحضور قادة ميدانيين يعرفوا بـ(عملية البنيان المرصوص) استمعَ إلى أقوالهم بحضور مجموعة من الشهود والمدافعين.

وكانت محكمة الاستثناف العليا بمصراتة قد قررت تأجيل النطق بالحكم في قضية محاكمة عناصر تنظيم ” داعش” إلى اليوم 25 من شهر سبتمبر، وذلك خلال الجلسة الرابعة التي عقدت في 8 أغسطس، بمقر المباحث الجنائية في مدينة مصراتة ومثل أمامها للمحاكمة ( 56) متهما ينتمون إلى تنظيم الدولة.

وحضر المحاكمة مجموعة من محامي بعض المتهمين، والنشطاء والحقوقيين والإعلاميين، إلى جانب أهالي وأسر ضحايا التنظيم الذين طالبوا عبر محاميهم بإنزال أقسى العقوبة بحق المتهمين، وأخذ القصاص من الجناة، مع عدم الممطالة وإضاعة الوقت.