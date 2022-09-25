استئناف مصراتة تؤجل النطق بالحكم في قضية عناصر تنظيم داعش

أخبار ليبيا 24

عقدت محكمة الاستئناف مصراتة، اليوم الأحد، بمقر المباحث الجنائية، الجلسة الخامسة لمحاكمة أكثر من أربعين متهما بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد مراسل أخبار ليبيا 24 أن جلسة المتهمين في الانتماء إلى تنظيم داعش جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، لافتا إلى أنه تم تأجيل النطق بالحكم إلى 30 أكتوبر المقبل.

وأوضح أن القاضي استمع خلال الجلسة إلى أقوال شهود العيان في مجموعة التهم الموجهة إلى عناصر التنظيم لتسجيلها ضمن ملف القضية من أجل البث في الحكم عند الانتهاء من سماع شهادة كافة الشهود.

وقبض على الـ 40 متهما خلال معارك عملية البنيان المرصوص في سرت.

وجرت جلسة المحكمة وسط الحضور عدد من أسر الشهداء والجرحى وضحايا الإرهاب في سرت.