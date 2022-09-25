مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (01) حالة كورونا ولا وفيات  

العنوان – طرابلس

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد، أنه تم تسجيل عدد (01) إصابات كورونا، دون تسجيل أي وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف المركز عبر حسابه في “فيسبوك” أنه تسلم أمس السبت عدد (62) عينة أظهر النتائج أن من بينها عدد (61) عينة سالبة.

وأشار مركز مكافحة الأمراض إلى أن نسبة الحالات الموجبة (1.6 %)، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدد (03) حالات شفاء ولا حالات حرجة.

وذكر المركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغ 506.955 حالة والحالات النشطة 28 حالة والمتعافين 500.490 حالة، والوفيات 6.437 حالة.