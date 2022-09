العابد: سنطلق خدمة الرسائل القصيرة لخدمة المواطن للاستعلام عن وضعه بلجنة الإفراجات المالية

ليبيا – صرح وزير الخدمة المدنية في حكومة تصريف الأعمال علي العابد بأن مستجدات الإفراجات المالية في مرحلة المطابقة، قائلاً: “وجدنا أرقامًا وطنية كثيرة غير مطابقة مع الأسماء”.

العابد وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية”، قال: “سنطلق خدمة الرسائل القصيرة sms لخدمة المواطن للاستعلام عن وضعه المالي في لجنة الإفراجات، ولدينا لجنة تعمل بخصوص الشركات المتعثرة وواجهتنا عدة صعوبات تتمثل في وجود البيانات الصحيحة وأيضًا معلومات صحيحة للتعامل معها”.

