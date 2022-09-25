ليبيا الان

عبد الجليل يقر بتشكيل لجنة لوضع مقترح للهيكل التنظيمي لوزارة الصحة

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل القرار رقم (26) لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة وتحديد اختصاصها.

هذا ونص القرار الصادر وزارة الصحة في الحكومة الليبية أن تتم تشكيل لجنة يرئسها جبريل، موسى وبعضوية 5 قانونيين و5 إداريين،ومقررًا واحد.

وأكد القرار أن مهام مهمة اللجنة وضع مقترح للهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري، على أن تكونالجلسات صحيحة بحضور غالبية الأعضاء، وأن تسلم اللجنة المقترح للوزير في حد أقصاه 5 أيام.

كما أصد وزير الصحة القرار رقم (25) لسنة 2022، بشأن استمرارية عمل ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية وتكليف موظفين فيها.

الوسوم

الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل ليبيا وزارة الصحة

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك