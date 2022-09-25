عبد الجليل يقر بتشكيل لجنة لوضع مقترح للهيكل التنظيمي لوزارة الصحة

الوطن|رصد

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل القرار رقم (26) لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة وتحديد اختصاصها.

هذا ونص القرار الصادر وزارة الصحة في الحكومة الليبية أن تتم تشكيل لجنة يرئسها جبريل، موسى وبعضوية 5 قانونيين و5 إداريين،ومقررًا واحد.

وأكد القرار أن مهام مهمة اللجنة وضع مقترح للهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري، على أن تكونالجلسات صحيحة بحضور غالبية الأعضاء، وأن تسلم اللجنة المقترح للوزير في حد أقصاه 5 أيام.

كما أصد وزير الصحة القرار رقم (25) لسنة 2022، بشأن استمرارية عمل ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية وتكليف موظفين فيها.