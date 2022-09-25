أبورزيزة يتسلم مهام رئاسة المحكمة العليا من الحافي

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تسلم المستشار، عبدالله أبورزيزة، مهام منصبه رئيسًا للمحكمة العليا، اليوم الأحد. جاء ذلك خلال مراسم تسليم وتسلُّم من المستشار محمد الحافي بمقر المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس.

وكان قد قرر مجلس النواب، في منتصف شهر سبتمبر الجاري في جلسته الرسمية التي عُقِدت في بنغازي، تعيين المستشار عبدالله أبورزيزة، رئيسًا للمحكمة العليا.

ويوم الخميس قبل الماضي، قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن رئيس المحكمة العليا المكلف من قبل المجلس أدى اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم في القبة.

ونشرت المحكمة العليا صورا لمراسم التسليم والاستلام، بين أبورزيزة والحافي وصورة ضوئية لمحضر التسليم والاستلام.