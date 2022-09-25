لنقي: هيبة الدولة المفقودة منذ 10 سنوات لن تعود إلا بجيش قوي موحد

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري “أحمد لنقي” في تصريح صحفي، إن البيان الأمريكي الأوروبي المشترك لا يمكن فهمه على أنه طلب بتشكيل هيئة تنفيذية يوكل إليها تنفيذ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقدر ما يفهم منه أن المتنافسين على السلطة لا يمكن لهما إجراء الانتخابات لعدم قدرة أي منهما على بسط سلطاته على جميع أنحاء البلاد.

ويرى “لنقي” بالاستناد إلى الاعتبارات السالفة الذكر بضرورة إيجاد بديل للحكومتين المتنافستين على السلطة وهذا لن يتأتى إلا بتخلي الدول الأجنبية المتدخلة في الشأن السياسي الليبي عن دعمهم لهما.

وتابع “لنقي”: إن المجتمع الدولي إن كان جاداً في خلق حالة من الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا فيتعين عليه العمل والإسهام الفعلي في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية دون تأخير، لافتاً إلى أن تعزيز هيبة الدولة المفقودة منذ أكثر من عشر سنوات لن تعود إلا بجيش قوي موحد وأجهزة أمنية موحدة؛ أما عكس ذلك فإنه ذر للرماد في العيون بحسب وصفه.