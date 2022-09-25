الدبيبة ومسؤولي الإسكان والتعمير يبحثون مشاكل البنية التحتية في عدد من المناطق

بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير شركة المياه والصرف الصحي ومدير شركة الخدمات العامة طرابلس، لبحث إشكاليات البنية التحتية في بعض المناطق.

وأجمع الحاضرون على “أن أغلب الشبكات متهالكة، ويصل عمرها إلى 50 عاما، بالإضافة إلى مشاكل السرقات والتعديات المستمرة على الأغطية الخاصة بغرف التفتيش التي بلغ عددها 700 غطاء بالطريق السريع”، بحسبما نقل المكتب الإعلامي للدبيبة على فيسبوك.

وذكر مكتب الدبيبة إنه “تم الاتفاق على وضع خطة آنيّة لوضع معالجات رئيسية للمختنقات الأساسية في كافة المدن، من خلال دعم الشركة وفروعها بالبلديات ونقل تبعيتها، وتنفيذ عدد من المشروعات الأساسية في مجال الصرف الصحي في عدد من المدن التي يوجد بها مختنقات كبيرة وفق التقارير الفنية.”

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