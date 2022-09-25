عقب فضائح ديوان المحاسبة.. الرقابة الإدارية تتهم حكومة الدبيبة باستنزاف المال العام

العنوان-طرابلس

اعتبرت هيئة الرقابة الإدارية، في تقريرها السنوي للعام 2021، أن إنشاء حكومة الوحدة الوطنية أجهزة إعادة إعمار جديدة استنزاف للمال العام.

وأكد التقرير أن استحداث هذه الصناديق كأجهزة إدارية جديدة تتطلب تنظيمًا إداريًا وكوادر بشرية، وغير ذلك من الموارد المالية اللازمة للقيام بعملها. وهو ما يتعارض مع الدور المناط بوزارة الإسكان والتعمير ومصلحة التخطيط العمراني. وغيرهما من الجهات المختصة بالإعمار.

وأشارت التقرير إلى أنه من الأولى أن يعهد بهذا الدور إلى هذه الجهات بوزارة الإسكان والتعمير ومصلحة التخطيط العمراني، وغيرهما من الجهات المختصة بالإعمار لتقوم بتخطيط ودراسة وإحصاء وتقدير للميزانيات اللازمة لها وفق اختصاصاتها، بدلًا من إنشاء أجهزة جديدة تستنزف مزيدًا من المال العام.

ولفت التقرير إلى تحديد مبالغ تمويل هذه الصناديق قبل تقدير قيمة الأضرار الملحقة بالمناطق المستهدفة بإعادة الإعمار.

وكانت قد خصصت حكومة الديبية 2.250 مليار دينار لصالح صندوق الإعمار، خصمًا من الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بموجب القرار رقم 1300 لسنة 2018.

ويأتي تقرير هيئة الرقابة الإدارية بعد أيام قليلة من صدور تقرير ديوان المحاسبة متضمنًا أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها.